Blink-182: Travis Barker ha problemi ad un tendine della mano. Presto sarà operato

Un tendine della mano strappato non è mai un bene, specialmente quando sei un batterista. È successo a Travis Barker dei Blink-182, che si è infortunato durante un allenamento, come riportato da GQ. "Mi alleno tutta la settimana, ad eccezione di un giorno”, ha dichiarato il musicista. “I miei esercizi variano dalla boxe all'interval training ad alta intensità fino alla Muay Thai, che non posso fare in questo momento, perché recentemente mi sono strappato un tendine della mano”.

Barker ha anche confermato che i Blink-182 pubblicheranno un nuovo album quest'anno: "C'è dentro un sacco di roba figa, come una canzone con Grimes, un’altra con Uzi”. Anche se questi artisti non rientrano nella categoria punk rock, Barker ha assicurato che la band sta ancora facendo musica punk rock. "Voglio dire, non è che i Blink-182 stiano facendo una canzone rap o qualcosa del genere. È come portare Uzi nel nostro mondo", ha spiegato. "E sì, voglio dire, non credo che i Blink saranno mai altro che una band punk rock".