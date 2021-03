Foo Fighters, Muse, Queen, Iron Maiden tra i sostenitori di #ILoveLive 2021. Raccolto più di un milione di euro

Grandi artisti come Foo Fighters, Queen, Muse, Iron Maiden e tanti altri hanno partecipato all’iniziativa per aiutare i lavoratori dello spettacolo in UK colpiti, come i colleghi italiani, dalla mancanza di lavoro a causa della pandemia del COVID-19. In attesa di riprendere al più presto l’attività live l’iniziativa (con premi memorabilia in palio) è riuscita a raccogliere più di un milione di euro coinvolgendo 49.688 partecipanti che hanno donato un minimo di 5 sterline.



"La campagna #ILoveLive su Crowdfunder è stata fondamentale per sostenere i lavoratori del dietro le quinte dell'industria della musica dal vivo", aggiunge Rob Love di Crowdfunder. "Senza i roadies non ci sarà un'industria degli eventi dal vivo, anche quando le restrizioni COVID saranno decadute. Questo è un grande esempio di come l'industria musicale si stia unendo per aiutarsi a vicenda in un momento di bisogno".