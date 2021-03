Radiohead, Thom Yorke rivela qual è la sua canzone preferita della band (nata da un consiglio di Michael Stipe)

Thom Yorke ha rivelato quale sia, tra le canzoni dei Radiohead, quella che ama di più. La dichiarazione è avvenuta durante un’intervista per la BBC Two, nel corso del programma The Culture Show. Come si poteva prevedere, Yorke non ha scelto una delle hit più famose: la prescelta non è Karma Police, non è No Surprises e non è, ovviamente, Creep, nei confronti della quale il cantante si è più volte dichiarato ostile negli ultimi 25 anni.

La risposta è invece andata, senza esitazioni, su How To Disappear Completely, brano contenuto nell’album Kid A del 2000.

“Perché penso sia la cosa più bella che abbiamo mai fatto”, è stata la motivazione fornita da Yorke.

Inoltre il frontman inglese ha raccontato la genesi della canzone, nata grazie ad una conversazione con Michael Stipe degli R.E.M.: “Quel brano fa parte del periodo in cui era appena uscito Ok Computer – racconta il cantante dei Radiohead – Avevamo suonato al Festival di Glastonbury, poi qualcosa in Irlanda. Qualcosa scattò, in me. Mi dissi: “È tutto. Non posso più sopportare altro’. E più di un anno dopo, eravamo ancora on the road. Non avevo avuto il tempo di affrontate niente. Le parole vennero fuori da una cosa che mi disse Michael Stipe. Lo chiamai e gli dissi ‘Non posso farcela’ e lui mi disse: ‘Chiudi le tende, e continua a dirti 'io non sono qui, questo non sta succedendo'”.

Anche un sogno, fatto da Yorke, contribuì alla stesura del pezzo, come racconta egli stesso: “Sognai che stavo fluttuando verso il Liffey (il fiume che attrversa Dublino ndr) e non c’era niente che potessi fare. Stavo volando su Dublino e mi sembrava di essere davvero dentro al sogno. L’intera canzone riguarda quella mia esperienza, come se stessi realmente galleggiando”.

La canzone vede i suoi albori già nel 1997 e ci vollero quattro anni per concluderla. Le prime versioni vennero spesso utilizzate dai Radiohead durante i soundcheck nei loro live e qualcosa finì online, nel 1999, mentre ancora la band stava ultimando la traccia.