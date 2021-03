A Day To Remember: è uscito il nuovo album You're Welcome

Gli A Day To Remember hanno pubblicato il nuovo album in studio dal titolo You’re Welcome. Il disco contiene i singoli Brick Wall, Degenerates, Resentment, Mindreader e Everything We Need ed è stato prodotto da Colin “DOC” Brittain e Jeremy McKinnon. I 14 brani dell’album rappresentano l’ennesimo importante passo avanti per il quintetto di Ocala (Florida) capace di mostrare ancora una volta l’eterogeneità del proprio songwriting.

Con oltre 1,6 miliardi di stream globali, A Day To Remember stanno ricevendo moltissimi consensi da parte della critica per il nuovo album . Il magazine Revolver ha scritto: "Brick Wall mette in mostra il caratteristico mix della band di pesantezza post-hardcore e hook pop-rock", mentre Consequence of Sound ha dichiarato, "il nuovo album dei rocker della Florida porta il loro suono ad un altro livello e a più ampio raggio che spazia dal pop -punk al violento metalcore".



LA TRACKLSIT DI YOU'RE WELCOME



1. Brick Wall

2. Mindreader

3. Bloodsucker

4. Last Chance to Dance (Bad Friend)

5. F.Y.M.

6. High Diving

7. Resentment

8. Looks Like Hell

9. Viva La Mexico

10. Only Money

11. Degenerates

12. Permanent

13. Re-Entry

14. Everything We Need