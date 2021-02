Paul McCartney annuncia l’uscita del libro The Lyrics: la storia della sua vita attraverso 154 canzoni. Guarda il video

Paul McCartney ha annunciato l’uscita di un libro che ripercorrerà, attraverso 154 canzoni, la sua intera carriera.

Il volume si chiamerà The Lyrics e uscirà il 2 novembre. La vita del cantautore britannico sarà raccontata tramite le parole dei suoi brani, dai The Beatles passando ai Wings e arrivando fino alla carriera solista. I testi saranno arricchiti da aneddoti, bozze, lettere e foto pescati direttamente dall’archivio di McCartney. Inoltre, non mancheranno i retroscena sulla nascita delle canzoni, su chi le ha ispirate e su cosa ne pensa ad oggi l’artista.

I brani sono presentati in ordine alfabetico: in questo modo, The Lyrics diventa un vero e proprio compendio artistico del catalogo dell’ex Beatles, che racconta: “Tantissime volte mi è stato chiesto di scrivere un’autobiografia, ma il momento non era mai quello giusto. Una cosa che invece ho sempre fatto, che io fossi a casa o on the road, è stato scrivere canzoni”.

Secondo il cantante, le sue canzoni sono il miglior linguaggio per raccontare la sua vita. “Molte persone a una certa età – dice McCartney – sentono il bisogno di richiamare gli eventi passati tramite un diario, ma io non ho nulla del genere. Quello che ho, sono le mie canzoni, ne ho a centinaia, e ho imparato che le posso utilizzare allo stesso modo di un diario. Questi brani ripercorrono tutta la mia vita! Spero che i testi che ho scritto mostrino alle persone qualcosa delle mie canzoni e della mia vita, qualcosa che non hanno mai visto prima. Ho provato a dire qualcosa su come nasce la musica e cosa significa per me”.

Alla stesura del libro ha collaborato il premio Pulitzer Paul Muldoon, che ha dichiarato: “Questi scritti si basano sulle conversazioni che ho avuto con Paul McCartney per un periodo di cinque anni, e sono quanto di più vicino a un'autobiografia che potremo mai avere. Le sue intuizioni sul suo processo artistico confermano una cosa che avevamo già intuito: che Paul McCartney è una figura letteraria importante che attinge ed estende la lunga tradizione della poesia in inglese".