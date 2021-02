Guns N' Roses, in arrivo una serie di video podcast sulla nascita della band di Axl Rose e Slash. Guarda il video

È stata annunciata una docu-serie dedicata alla nascita dei Guns N' Roses.

Il progetto, dal titolo "GNR: The First 50 Gigs", sarà curato da Marc Canter uno storico amico di Slash e Axl Rose. La docu-serie (o podcast video) racconterà l'ascesa della band, partendo da Sunset Strip a Hollywood fino alla registrazione del leggendario album di debutto della band Appetite For Destruction.

Canter, da adolescente alle prime armi come fotografo, decise di documentare il percorso musicale del suo migliore amico Saul Hudson come chitarrista rock e non avrebbe mai immaginato di potersi trovare tra le mani i primi scatti e i primi passi di una delle più grandi rock band del pianeta. Canter ha documentato e fotografato l'intero percorso della band di Los Angeles, partendo dalle le garage band di Slash nel 1981 fino alla pubblicazione di "Appetite", raccontando anche in parte loro primo tour internazionale della band in supporto ai The Cult nel 1987.

Un'opportunità unica per i fan della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan di rivivere la storia delle origini dei Guns N' Roses, la realizzazione del loro album di debutto e l'ascesa del gruppo nell'olimpo del rock.

I primi due episodi del podcast sono già stati registrati e sono in post-produzione. Ecco il trailer del primo episodio:

UPDATE:



The first two episodes of GNR: The First 50 Gigs have officially been recorded and are in post-production. We can’t wait to share them with you. For now, here is a snippet of Episode 1. For more information on this project, subscribe here: https://t.co/gEecTiyeVf pic.twitter.com/v8lYjRFyEA