Greta Van Fleet, pubblicato il nuovo inedito Heat Above dall'album The Battle At The Garden's Gate. Ascoltalo qui

Dopo aver pubblicato negli scorsi mesi i primi due estratti My Way, Soon e Age Of Machine, i Greta Van Fleet hanno pubblicato il nuovo inedito Heat Above tratto dall'album The Battle At The Garden's Gate, in uscita il prossimo 16 aprile e prodotto da Greg Krustin (Foo Fighters, Liam Gallagher).

Introdotto dal suono inconfondibile di un Hammond B3 e dalla potente voce di Josh Kiszka, il tastierista e bassista della band Sam Kiszka descrive così il significato del brano: "C'è ancora molto amore in questo mondo, anche se potrebbe non sembrare. Questo è il significato di "Heat Above", un modo per raggiungere insieme le stelle".

Descritto come "un'evoluzione audace" dall'album del 2018 Anthem of the Peaceful Army, The Battle At Garden's Gate è stato composto in tour e in studio. Per la prima volta nella loro vita i componenti della band, attraverso l'ultimo tour, hanno avuto la possibilità di visitare luoghi a loro sconosciuti in ogni angolo del mondo, incontrando i vari fan e le altre band che con loro hanno condiviso il tour. La band si è da poco trasferita dal Michigan a Nashville, immergendosi nella ricca storia della leggendaria Music City. La fusione di tutte queste esperienze ha aperto loro gli occhi su nuovi mondi fatti di cultura, storia, filosofia e spiritualità, inaugurando un modo completamente nuovo di guardare alla vita e all'approccio verso la loro musica.

The Battle at Garden’s Gate è stato registrato a Los Angeles assieme al produttore Greg Kurstin (Foo Fighters, Paul McCartney, Liam Gallagher)