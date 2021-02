KISS, la vera storia di come nacque il nome della band di Paul Stanley e Gene Simmons

Il nome dei KISS è senza alcun dubbio uno dei più riconoscibili e immediati nella storia del rock, sia per la semplicità e che l'indimenticabile logo. Da quasi cinquant'anni è impresso non solo sui loro dischi ma anche su milioni di oggetti e memorabilia dedicati alla band.

Gene Simmons e Paul Stanley con il loro marchio sono riusciti non solo a contribuire con più di venti album in studio a sei decenni di storia del rock, ma soprattutto a costruire un vero e proprio impero finanziario. Qual è l'origine del loro marchio di fabbrica?

Cercare di ricostruire l'origine della band è davvero complicato, poiché il gruppo ha avuto diverse formazioni e nomi nel corso degli anni. La prima versione in assoluto della band sembra si chiamasse Rainbow e in quel periodo Gene Simmons si faceva ancora chiamare con il suo vero nome, Gene Klein. La band suonò insieme durante un concerto a Staten Island, New York, ma subito dopo quello show Gene scoprì che esisteva già un'altra band con quel nome ed era preoccupato di possibili azioni legali.

Così la band, capitanata questa volta dal duo Simmons/Stanley, si riformò con la volontà di scrivere e registrare canzoni originali scegliendo il nome Wicked Lester. Si esibirono con quel nome solo per due concerti, prima che venne rubata loro tutta l'attrezzatura per suonare in tour. Il primo spettacolo si svolse al Rivoli Theatre di New York il 23 aprile 1971, e il secondo ad Atlantic City, nel New Jersey, in occasione di un evento giovanile.

Nonostante lo sfortunato furto, nel 1971 la band ebbe l'opportunità di registrare una demo per la Epic Records che decise di finanziare la formazione di New York. Il disco richiese un anno intero di lavoro per essere completato e, dopo tutto quel tempo perso e soldi spesi, la Epic decise non pubblicare l'album.

Così i Wicked Lester vennero svincolati dal contratto con la casa discografica e dovette ricominciare tutto da capo. In quel momento Gene e Paul decisero di creare una nuova immagine e cercare un nuovo suono per la band. Con un annuncio sul giornale reclutarono un batterista jazz, Peter Criss, ricominciarono a provare con l'obiettivo di fare colpo ancora una volta con la Epic Records chiedendo una nuova audizione.

Purtroppo anche quella prova non andò a buon fine e il trio dovette ricominciare nuovamente tutto da capo. Cercarono un chitarrista solista, si presentò un certo Paul Frehley (in seguito Ace) che con il suo stile così prorompente e "zeppeliniano" contribuì a plasmare il nuovo suono della band. Nonostante tutte le disavventure e avversità il 30 gennaio 1973 la formazione composta da Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley si presentò sul palco facendosi annunciare per la prima volta come "KISS".

Ma perché la band scelse proprio quel nome? Sembra che il batterista Peter Criss, parlando del suo passato con Paul Stanley, gli raccontò delle formazioni precedenti in cui militò prima di entrare nei Wicked Lester. Una di queste si chiamava Lips e ispirò immediatamente Paul Stanley a suggerire il nome KISS al resto gruppo, che accettò. L'iconico logo con la doppia S a forma di fulmine fu disegnato dal chitarrista Ace Frehley.