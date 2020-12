The Smashing Pumpkins, Billy Corgan: "ho scritto un album di Natale due anni fa, ma ho buttato via tutto"

Billy Corgan, il frontman dei The Smashing Pumpkins e nostro Rock Ambassador, in una nuova intervista in cui gli è stato chiesto se avesse mai avuto l'idea di realizzare un album natalizio, ha risposto sorprendentemente di averlo già fatto e allo stesso tempo cancellato: "In realtà ho iniziato un album di Natale un paio di anni fa. L'abbiamo realizzato velocemente e non ero soddisfatto dei risultati, quindi ho buttato via tutto. Ma avevo scritto alcuni brani, alcune belle canzoni oscure e scelto un paio di classici da reinterpretare che mi piacevano. Spero magari di riuscirci un giorno con un po' più di tempo a disposizione, ma al momento è completamente bloccato".

Corgan già qualche anno fa aveva lanciato l'idea di realizzare un album natalizio degli Smashing Pumpkins durante un'intervista del 2018: "Immagino che potrebbe essere un misto tra cover e brani originali. Ho pubblicato due canzoni di Natale e pensavo che sarebbe stato bello ri-registrarle nel contesto del disco che potremmo avere intenziopne di fare. Probabilmente sarebbe più acustico. Penso che sia un strano realizzare dei dischi di Natale troppo duri. Anche se mi piace anche "Jingle Bell Rock", che è fondamentalmente rockabilly degli anni '50. Ma non lo faccio. Non lo so. Quando penso alla musica natalizia, mi piace pensare a qualcosa che vuoi mettere sul giradischi per sederti intorno all'albero con i bambini".

Ma nel 1997 Billy Corgan scrisse, registrò e pubblicò "Christmastime" per "A Very Special Christmas 3".