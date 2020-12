Courtney Love: "Kurt Cobain mi definì come “la miglior sc***ta del mondo”. Sembra volgare ma è una frase molto dolce”

Ogni tanto Courtney Love condivide con i suoi fan sui social dei ricordi di Kurt Cobain e della loro storia d’amore. Nel suo ultimo post la cantante ha pubblicato un video di una storica esibizione dei Nirvana risalente all’8 novembre del 1991, durante lo show televisivo The Word di Channel 4. Prima di iniziare a suonare Smells Like Teen Spirit, il frontman si rivolse al pubblico presente dicendo: “Vorrei che tutti voi sapeste che Courtney Love, cantante di un gruppo sensazionale chiamato Hole, è la migliore sc***ta del mondo!”.

Sebbene oggi a qualcuno possa apparire come una frase poco carina, in realtà Courtney Love la apprezzò molto, anzi, la considerò quasi come una dichiarazione d’amore. “Venni a conoscenza di questo video trasmesso in Gran Bretagna mentre mi trovavo in Germania e stavo per salire sul palco – ha raccontato la cantante nel post su Instagram – sebbene a qualcuno la frase pronunciata da Kurt possa sembrare volgare, in realtà non lo è. È davvero molto dolce e mi fece sorridere. In parte mi imbarazzò e in parte no”.

In seguito, Courtney Love ha raccontato com’è nata la canzone delle Hole intitolata Doll Parts, rivelando che l’ha composta per cercare di convincere Kurt Cobain che insieme sarebbero stati una coppia perfetta. “Questo brano è un omaggio che scrissi in venti minuti – ha spiegato – mentre mi trovavo nel bagno di una ragazza di nome Joyce a Cambridge, in Massachusetts. Fui costretta a scrivere la maggior parte del testo sul mio braccio con un pennarello perché avevo finito la carta. La gente stava bussando alla porta mentre la scrivevo. La suonai per la prima volta circa un’ora più tardi, in un megastore Virgin di Boston. La canzone – ha proseguito – parlava di un ragazzo che aveva appena lasciato la città con la sua band, uno con la quale ero andata a letto. In seguito venni a sapere, però, che lui era andato a letto con altre due ragazze. Questa canzone fu il mio modo per dirgli ‘Se un f*****o idiota se non scegli ME, ecco tutto il desiderio, la rabbia e l’amore che provo per te’. Le buone canzoni non escono fuori sempre in venti minuti ma l’ispirazione in quell’occasione fu talmente forte che questo pezzo è venuto bene. Ad ogni modo – ha concluso – in seguito sposai quel ragazzo”.

Alla fine, infatti, Kurt Cobain scelse proprio di stare con Courtney e da quel momento iniziò la loro storia d’amore, dalla quale è nata anche una figlia, Frances Bean. In una recente intervista per NME, Courtney Love ha rivelato che in questo periodo si trova a Londra, dove è tornata per lavorare al suo nuovo album. Tra i suoi progetti futuri c’è anche la reunion con le Hole, un evento che i fan attendono con ansia e che a breve potrebbe diventare realtà.