Bob Dylan ha venduto il suo catalogo di canzoni per la cifra record di 300 milioni di dollari

Bob Dylan, secondo quanto riportato dal New York Times, ha venduto all’Universal Music il suo catalogo di brani (oltre 600) per la cifra record di 300 milioni di dollari (250 milioni di euro circa). L’accordo include anche i primi classici che hanno consolidato la carriera dell’artista come Blowin In The Wind, The Times They Are A-Changing, Hurricane, Knockin' on Heaven's Door, Like A Rolling Stone fino a Rough and Rowdy Ways del 2020.

Universal Music ora ha in mano uno dei cataloghi più celebri della storia. "Non è un segreto che l'arte di scrivere canzoni sia la chiave fondamentale di tutta la grande musica, né è un segreto che Bob sia uno dei più grandi artisti di sempre", ha detto Lucian Grainge, amministratore delegato di Universal Music Group. Jody Gerson, amministratore delegato della divisione editoriale di Universal, ha aggiunto: "Rappresentare il lavoro di uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi - la cui importanza culturale è massima è sia un privilegio che una responsabilità".



Bob Dylan invece non ha ancora dichiarato nulla riguardo l'accordo.