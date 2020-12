Ozzy Osbourne, da oggi puoi affittare e dormire nella sua camera da letto d'infanzia a Birmingham: "non credo sia conveniente..."

Durante una recente intervista rilasciata per il magazine GQ Ozzy Osbourne ha confermato che la sua camera da letto in cui è cresciuto ad Aston, Birmingham, può essere affittata per 400 sterline a notte, anche se a giudicare dalle condizioni e dalle dimensioni dell'appartamento, il Principe delle Tenebre non crede che ne valga molto la pena.

La casa, di dimensioni veramente modeste, ospitava Ozzy insieme ai suoi genitori e alle cinque sorelle e fratelli. Il rocker durante l'intervista ha scherzato sul fatto che secondo lui l'intera casa non varrebbe nemmeno 300 sterline: "devono allargare il bagno. Ti dico la cosa veramente strana: sono tornato in quella casa molti anni dopo essere partito. Quando sei piccolo tutto sembra enorme. Ma in quella casa siamo vissuti contemporaneamente io, mia madre, mio padre e le mie cinque sorelle e fratelli. Eravamo in otto! Come diavolo abbiamo fatto?"

Durante l'intervista Ozzy ha anche parlato dell'affetto latente da parte della sua famiglia nei suoi confronti: "I miei genitori non mi hanno mai detto che mi volevano bene. Non era una cosa che si faceva a casa nostra. Se avessi detto a mia sorella che lle volevo bene, mi avrebbero preso per il c**o. Anche oggi quando dico a mia sorella maggiore che le voglio bene lei non mi risponde. Quando ero bambino era un segno di debolezza dire ai tuoi genitori che li amavi".