Irlanda: quattro amici comprano il biglietto per un volo aereo solo per andare a bere birra al pub dell’aeroporto e poi ritornano a casa!

Un gruppo di quattro amici irlandesi sono passati agli onori della cronaca per aver aggirato le regole anti Covid esistenti in Irlanda. I quattro hanno comprato un biglietto aereo, del costo di circa 10 euro, e dopo aver fatto il check-in online sono andati all’aeroporto di Dublino, hanno superato i controlli della sicurezza e poi sono andati dritti al pub dell’aeroporto (aperto a differenza di quelli in città che dovranno restare chiusi fino al primo dicembre) e si sono fatti un paio di giri di pinte di birra.

Una volta finita la birra invece di imbarcarsi sul volo sono semplicemente tornati a casa. Ora le autorità irlandesi si stanno organizzando per disincentivare questo tipo di atteggiamento in modo da non ritrovarsi a gestire situazioni di assembramento pericolose nei bar e ristoranti dello scalo aereo della capitale irlandese. Il portavoce dell’aeroporto ha dichiarato: "Questo comportamento è una violazione del regolamento aeroportuale, in cui si afferma che ‘una persona non può intraprendere alcuna attività che comprometta o interferisca con il funzionamento dell’aeroporto e la sua sicurezza’.