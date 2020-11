Blink-182, perché si chiamano proprio così? La storia di come è nato il nome della band

Come è nato il nome della band fondata da Mark Hoppus e Tom DeLonge? Ci sono molte teorie sul motivo e su dove i Blink-182 abbiano preso il loro nome.

Tutto nasce dal loro primo nome, semplicemente Blink: la band venne formata nell'agosto del 1992 da DeLonge, Hoppus e dal loro primo batterista Scott Raynor e ottennero subito un discreto successo con il loro primo album dal titolo Cheshire Cat del 1994.

Poco dopo l'uscita del disco una band pop rock irlandese, chiamata anch'essa Blink, minacciò un'azione legale contro il trio composto da DeLonge, Hoppus e Raynor in quanto venne fondata nel 1991. Così la band dovette in fretta e fura cambiare nome. E perché l'aggiunta di quel "182"?

Nel corso degli anni DeLonge e Mark Hoppus hanno risposto scherzosamente alle domande sulle origini del nome con una serie di risposte improbabili, raccolte nel libro della band del 2001 "Blink-182: Tales From Beneath Your Mom". Le spiegazioni plausibili di "182" includevano il numero di volte in cui il personaggio di Al Pacino Tony Montana dice "fan**lo" in Scarface, il numero della nave su cui il nonno di Hoppus ha servito nei Marines e il peso ideale di Hoppus. Alla fine, però, il libro afferma che il numero non ha veramente alcun senso. In un'intervista del 2010 Hoppus ha ammesso che il gruppo scelse il numero al momento in cui ricevette la telefonata da parte della loro etichetta discografica che li avvisava dell'imminente azione legale sul loro nome.