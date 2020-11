E' nata Scena Unita, l'iniziativa dedicata ai lavoratori della musica e dello spettacolo. Scopri come dare un contributo

Il Covid-19 ha messo in ginocchio il settore dello spettacolo da mesi e tutta la filiera produttiva, di cui fanno parte i lavoratori autonomi o con contratto a intermittenza, senza le giuste tutele, e piccole imprese con margini davvero irrisori, ha subìto conseguenze sono disastrose. Esiste purtroppo la concreta possibilità che l'intero comparto non regga questo secondo stop.

Il settore dello spettacolo è un sistema complesso non sempre dotato di strumenti adeguati, sia da un punto di vista di inquadramento professionale che rispetto al sostegno economico alle realtà che lo compongono da parte dello Stato. L’emergenza sanitaria ha generato un peggioramento progressivo della situazione economica del settore che oggi rende non

sostenibile la sopravvivenza delle persone e delle realtà, profit e no profit, che in esso operano.

SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è la risposta del mondo degli artisti per supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma.

SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è il fondo in cui il mondo degli artisti si è unito a quello degli enti privati per dare un contributo concreto alla filiera, cercando anche di guardare ad un possibile futuro.

L’obiettivo di SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è di dare un concreto e immediato aiuto ai lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti duramente ed impossibilitati ad operare e, al contempo, sostenere progettualità che determinino una ripartenza del settore.

Un grande numero di artisti hanno già partecipato alla raccolta fondi raccogliendo 2 milioni di euro in due settimane.

Anche tu puoi aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo con una donazione: con bonifico bancario intestato a Fondazione Cesvi IBAN: IT 49 H 03069 09606 100000000060.



Oppure online su: https://www.forfunding. intesasanpaolo.com/ DonationPlatform-ISP/nav/ progetto/scena-unita