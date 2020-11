I System Of A Down hanno pubblicato due inediti per la prima volta in 15 anni! Ascoltali qui e guarda il video

Sono passati 15 anni da quando i SYSTEM OF A DOWN ha pubblicato pubblicato il loro ultimo album in studio Hypnotize. Per anni, i fan e la stampa si sono sempre chiesti il perché una delle band più innovative e capaci degli anni 2000 avesse improvvisamente arrestato la propria attività in studio. Oggi, a 15 anni di distanza, è stata una crisi umanitaria e una guerra dal dubbio destino a far riunire immediatamente la band. Il rientro in studio è stato motivato dal conflitto scoppiato di recente tra la Repubblica di Artsakh e l'Azerbaijan. I SYSTEM OF A DOWN, formati da Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria), hanno annunciato l'uscita di due brani, Protect The Land e Genocidal Humanoidz. Prodotte da Malakian, che ha anche scritto la musica e i testi, entrambe le canzoni sono state pubblicate in streaming e possono essere acquistate su Bandcamp. I diritti d'autore derivati dalla vendita e dagli streaming online andranno interamente in beneficienza al Fondo Armenia.

Il comunicato con il quale la band ha annunciato il ritorno in studio e la pubblicazione dei due brani:

Il video ufficiale di "Protect The Land":

L'audio ufficiale di "Genocidal Humanoidz":