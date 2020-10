Pulp Fiction, perché Vincent Vega trascorre così tanto tempo in bagno nel film di Quentin Tarantino? Ecco la teoria

Pulp Fiction è sicuramente uno dei film più iconici, memorabili e rappresentativi del cinema moderno. Il capolavoro di Quentin Tarantino è forse una delle pellicole con maggiori significati nascosti e linguaggi metanarrativi nella storia del cinema. Ma in questo articolo non tratteremo dell'intero film o di tutti gli episodi contenuti nel lungometraggio, bensì del perché il personaggio di Vincent Vega, interpretato magistralmente da John Travolta, vada così spesso in bagno (e ogni volta che vi si reca succede qualcosa di brutto all'interno della storia).

Nel corso degli anni, e delle analisi che spesso vengono fatte al film, molti hanno interpretato questo fatto quasi come una digressione postmoderna per sovvertire le convenzioni narrative. Ma forse la vera e più semplice ragione per il quale Vincent Vega trascorra così tanto tempo in bagno è che sia per colpa della droga: la stitichezza è un effetto collaterale del consumo di eroina. Secondo un articolo della rivista Therapeutics Advances in Chronic Disease, pubblicato nel 2016, si stima che il 40-90% delle persone che usano farmaci oppiacei soffrano in qualche modo di stitichezza. Gli individui che abusano di eroina soffrirebbero della stessa sindrome clinica (costipazione indotta da oppioidi) degli individui che usano oppiacei per scopi medicinali, ma coloro che abusano di eroina potrebbero soffrirne ovviamente in forma più acuta.

La tossicodipendenza di Vincent Vega avrebbe quindi contribuito in maniera decisamente convincente a spiegare il perché trascorra così tanto tempo in bagno. È anche grazio a questo livello di attenzione ai dettagli ideato da Quentin Tarantino a rendere il suo Pulp Fiction un capolavoro classico moderno che merita di essere rivisto e analizzato più e più volte.