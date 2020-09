Chi sono i protagonisti delle copertine rock degli anni '90 nella vita reale? Scoprilo qui

Le immagini e le fotografie create appositamente per le copertine dei dischi sono una parte essenziale della storia che la musica vuole raccontare. E gli anni '90 è forse stato il decennio in cui le grandi rock band hanno pubblicato i dischi con le migliori e più significative copertine di sempre. Umane, reali, con un grado di immedesimazione con l'ascoltatore quasi immediato. Alcuni dischi sono entrati nella storia di quel decennio grazie al titolo, alcuni grazie alle immagini e altri... grazie ai protagonisti immortalati negli scatti delle copertine!

Ma chi sono nella vita reale i protagonisti impressi sulle copertine di milioni di dischi venduti in tutto il mondo? Scopriamolo insieme analizzando alcuni degli album fondamentali:

KORN - KORN

I Korn hanno sempre cercato di inserire una certa dose di inquietudine sulle copertine dei loro dischi. Il loro album di debutto "Korn" vede protagonista una ragazzina su un'altalena, che fissa una sorta di figura che proietta un'ombra sinistra e minacciosa accanto a lei. Quella ragazzina si chiama Justine Ferrara, ed è la figlia di Paul Pontius, un dipendente dell'etichetta discografica della band, la Immortal Records: "Ricordo solo di essere stata in un parco con questo ragazzo di nome Dante, che era davvero carino". All'epoca non le fu permesso di vedere la copertina fino alla frequentazione della terza media a causa del tono sinistro e minaccioso della rappresentazione.

Rage Against the Machine - Evil Empire

Il bambino raffigurato sulla copertina del secondo album dei Rage Against the Machine, Evil Empire, sembra semplicemente un dipinto inventato, ma in realtà è basato su una persona reale di nome Ari Meisel. Il dipinto è stato realizzato dall'artista Mel Ramos come regalo di compleanno per Ari quando compì 11 anni. I Rage Against The Machine video il dipinto in un libro di Mel: piacque così tanto alla band che fu successivamente adattato per creare il protagonista della copertina dell'album. Ora Meisel è un autore e gestisce una società chiamata Less Doing.

NIRVANA - NEVERMIND

Il leggendario "Nevermind baby" si chiama Spencer Elden e ora ha circa 29 anni: "guardando indietro, penso che sia un po' stupido fare interviste a riguardo, perché non c'entravo niente e non posso ricordare nulla, ma ho avuto molto a che fare con tutto allo stesso tempo". All'epoca dell'ultima intervista rilasciata, nel 2016, Spencer viveva con sua mamma e cercava di diventare un artista.

BLINK-180 - ENEMA OF THE STATE

L' "infermiera" presente sulla copertina del leggendario Enema of the State è la modella e star di film per adulti Janine Lindemulder. Il fotografo David Goldman ha spiegato in un'intervista che le immagini sono state ispirate dal titolo dell'album, che originariamente doveva essere Turn Your Head and Cough: "Ed è per questo che mi è venuta l'idea del guanto. Ovviamente sarebbe stato riferito ad un clistere, non proprio ad un tipo di guanto. Ho pensato che fosse una buona immagine e idea". Janine Lindemulder lavora ancora nell'industria per adulti e si esibisce nei club.

THE SMASHING PUMPKINS - SIAMESE DREAM

Ali Laenger e Lysandra Roberts sono le ragazzine che appaiono sulla copertina dell'album Siamese Dream del 1993 degli Smashing Pumpkins. Quando la band si riunì nel 2018 cercò di hanno ricreato ricreare la copertina dell'album con il duo cresciuto, facendo commuovere di ricordi Billy Corgan. La coppia è stata utilizzata anche per il teaser promozionale del tour 2018, in cui si possono vedere abbracciate mentre danno fuoco al logo della band. Secondo RadioX, Ali Laenger ora è un'infermiera e Lysandra Roberts lavora nell'informatica.

RED HOT CHILI PEPPERS - MOTHER'S MILK

Per la copertina di "Mother's Milk" dei Red Hot Chili Peppers vennero realizzate due diverse versioni con due modelle: in una compariva la fidanzata del frontman Anthony Kiedis e nell'altra Dawn Alane. Quest'ultima versione venne scelta come definitiva ma con qualche problema che ne causò un ritardo nell'uscita. La bellissima modella non era a conoscenza del fatto che sarebbe stata utilizzata proprio la sua foto, e questa cosa causò un po' di conflitto con la band. Nella versione originale i suoi seni erano perfettamente visibili e i negozi si rifiutarono di mettere in vetrina o sugli scaffali il disco. Nella versione ufficiale il seno di Dawn Alane venne coperto dall'immagine di Anthony Kiedis e da una rosa. Oggi Alane è un artista dii professione.