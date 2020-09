Marilyn Manson: "Ozzy Osbourne? Per me è sempre stata una persona molto tranquilla e interessante”

Ozzy Osbourne è stato un artista rivoluzionario e con la sua arte ha influenzato tanti altri musicisti che sono giunti al successo dopo di lui. Tra questi c’è anche Marilyn Manson il quale, in un’intervista per Consequence Of Sound, ha parlato proprio del suo legame con il Principe delle Tenebre. “Ricordo di aver acquistato Blizzard Of Ozz, il disco d’esordio di Ozzy come solista, quando frequentavo una scuola cristiana – ha raccontato – mia madre mi accompagnò al negozio di dischi per comprarlo, proprio nel periodo in cui questo genere di musica era visto male e proibito nelle scuole cristiane. Eppure ricordo che lui ha sempre avuto questo strano fascino dal quale non si è mai davvero liberato, anche se poi è stato protagonista di un reality show televisivo. In qualche modo, però, la sua musica è sopravvissuta a quello show. Si tratta di qualcosa che io non avrei mai fatto – ha puntualizzato - perché non vorrei mai mostrare la mia vita privata in un reality in TV. Ma la sua musica è superiore a tutto questo e io lo trovo sorprendente”.

“Ricordo che avevo il poster di Shot In The Dark sulla parete della mia stanza quando ero in seconda superiore – ha proseguito il Reverendo – per me è stato grandioso andare in tour con Ozzy e anche con i Black Sabbath. Lui è sempre stato una persona molto tranquilla e molto interessante. Stranamente, a un certo punto del tour, abbiamo legato parlando di pittura”.

Il Reverendo e il Principe delle Tenebre avrebbero dovuto fare un tour insieme anche quest’anno: Manson avrebbe dovuto aprire i concerti americani di Ozzy, mentre in Europa per il gruppo spalla era prevista la partecipazione dei Judas Priest. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria e anche i recenti problemi di saluti di Ozzy hanno costretto i due artisti a rimandare tutte le date. In tutto questo c’è un aspetto positivo: Ozzy ha così avuto ancora più tempo a disposizione per riprendersi dai problemi di salute che ha avuto lo scorso anno e la speranza è che sia nelle condizioni di esibirsi non appena la situazione migliorerà. Nel frattempo, nel febbraio scorso Ozzy ha pubblicato il suo nuovo disco Ordinary Man e a settembre il documentario che racconta la sua vita, The Nine Lives Of Ozzy Osbourne.

Dal canto suo, Marilyn Manson ha appena pubblicato il suo undicesimo album in studio intitolato We Are Chaos: il tanto atteso disco disco, anticipato dalla title track come primo singolo e da Don't Chase The Dead come secondo, è stato prodotto da Shooter Jennings, contiene dieci tracce e segna il ritorno del Reverendo sulle scene a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro, Heaven Upside Down, uscito nell’ottobre del 2017.