Deftones: il nuovo album Ohms uscirà il 25 settembre. Tutte le info

I Deftones hanno annunciato l'uscita, il prossimo 25 settembre, del nuovo album in studio dal titolo Ohms. La band ha presentato inoltre il video ufficiale titletrack Ohms diretto da Rafatoon.

La band ni giorni scorsi ha svelato l’artwork dell’album senza aggiungere alcuna spiegazione. Disegnata dal collaboratore di lunga data Frank Maddocks (autore anche della cover di White Pony), l’affascinante immagine composta da due occhi e migliaia di pixel bianchi è apparsa in modo criptico su un cartellone pubblicitario nel quartiere culturale di Los Angeles, in Fairfax Avenue, sopra il ristorante Canter’s Deli, con la nota “Questo è il nostro momento… Divoreremo i prossimi giorni”.

Registrato agli Henson Studios e ai Trainwreck Studios, Ohms è stato creato dai Deftones in modo meticoloso. Un eccellente tour de force , il loro primo album in quattro anni dalla pubblicazione de Gore (2016). La band – Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter, Abe Cunningham e Sergio Vega – ha creato un album denso e complesso, risultato di un lavoro comune in cui tutti hanno dato il massimo.