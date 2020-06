Ecco chi è Eve Hewson, la bellissima attrice figlia di Bono degli U2

L'emittente inglese BBC nelle prossime settimane trasmetterà "The Luminaries", una miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Eleanor Catton ambientata nella selvaggia Nuova Zelanda del 1860, durante il boom della corsa all'oro. La pellicola vede tra i suoi protagonisti Eve Hewson, l'affascinante figlia 28enne del frontman degli U2, Bono Vox, e di sua moglie, l'attivista Ali Hewson.

Nella serie si intrecciano due trame che si svolgono a distanza di nove mesi. Eve interpreta il ruolo di Anna Wetherell, una donna sola, in cerca di una nuova vita, che finisce sotto la protezione di Lydia Wells (interpretata dalla star Eva Green), proprietaria di un bordello.

In una recente intervista rilasciata al The Times, Eve Hewson ha raccontato che, proprio come il personaggio interpretato, anche lei sentiva il bisogno di scappare e dedicare questi 6 mesi a se stessa per capire chi fosse davvero: «Avevo bisogno di lavorare e capire chi ero, perché non sapevo se volevo continuare a recitare. Ho vissuto alcune esperienze che mi hanno fatto pensare che forse non era la strada giusta per me». Questa è stata dunque un'esperienza molto importante per la sua carriera.

La giovane Hewson, classe 1991, seconda di 4 figli, ha già una discreta carriera alle spalle: ha studiato recitazione alla New York Film Academy e ha debutto come attrice nel 2005 in Lost and Found. Tra i tanti ruoli, ha recitato in "Bridge of Spies" di Steven Spielberg, nel remake di "Robin Hood" di Taron Egerton e nel thriller psicologico "Behind Her Eyes".

Eve ha raccontato che i genitori sono sempre stati molto bravi a coinvolgere lei e i suoi fratelli nei loro progetti, aiutandoli a sviluppare gusti e opinioni personali. E a proposito di papà, Bono Vox, ha rivelato che un tempo faceva cose che riteneva imbarazzanti, ma oggi lo definisce un padre davvero divertente.