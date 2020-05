Josh Homme pubblica due videoclip inediti dalle Desert Sessions creati da due studenti di cinema. Guardali qui

Il frontman dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, ha pubblicato due nuovi video tratti dalle "Desert Sessions" e realizzati in collaborazione con i registi della New York Film Academy.

Josh Homme ha incontrato gli studenti del campus di Los Angeles della Film Academy e scegliendo due registi per la realizzazione dei video clip. A ciascuno è stato assegnato un budget per la produzione con l'unico obiettivo quello di tradurre la musica e i testi delle "Desert Sessions" in "una propria visione" estetica, come dichiarato dal frontman dei Queens Of The Stone Age.

Il primo video, realizzato dal regista Gabriele Fabbro, è basato sulla ballata acustica "If You Run". Fabbro ha affermato che il video, inquietante e violento, è stato ispirato dalla violenza descritta dai giornali europei, raccontata attraverso gli occhi di una giovane donna. Il regista ha dichiarato: “Leggevo molte notizie legate ad omicidi, soprattutto sui giornali europei. Ne ricordavo uno in particolare avvenuto in un campo di grano. Quell'articolo mi è venuto in mente ascoltando "If You Run".

"Con questo video musicale voglio toccare temi delicati come il feminicidio e la ricerca della giustizia. Ma soprattutto, voglio parlare di una paura esistenziale. La paura di essere impotenti. Ogni strumento nel video, dall'eccitazione degli scatti a mano libera al suono distorto della radio, serve a esagerare ed enfatizzare questa paura."

Nel frattempo, il regista Jonathan Samukange ha lavorato allo sviluppo del video clip per "Move Together", definito dal regista stesso come "una versione psichedelica della storia di Adamo ed Eva".

Il regista ha deciso di girare il video In Zimbabwe, il suo paese natale, chiedendo aiuto a un intero villaggio locale per le riprese: "L'idea di questo videoclip è completamente folle, ma è anche fondata sulla realtà con temi di amore, solidarietà, collaborazione, tradimento e persino il lavaggio del cervello".

