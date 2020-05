Nirvana, ecco perché Kurt Cobain non sopportava i Pearl Jam: "Ma Eddie Vedder è un ragazzo simpatico"

Nel periodo d’oro dei Nirvana, un’altra band si stava facendo largo sulla scena di Seattle, per poi conquistare il successo a livello globale: stiamo parlando dei Pearl Jam, la band guidata da Eddie Vedder che ancora oggi è sulla cresta dell’onda. In quel periodo il paragone tra i frontman dei due gruppi fu inevitabile e, a onor del vero, fu portato avanti fino alla nausea soprattutto dai media, mentre i diretti interessati sembravano voler andare oltre ed essere giudicati solo per la loro musica.

Tuttavia, almeno all’inizio, Kurt Cobain sembrò non apprezzare molto il “rivale”. A raccontare come andarono davvero le cose è stata Courtney Love: in un’intervista per National Geographic, l’ex cantante delle Hole ha spiegato che in quegli anni in effetti c’era una forte rivalità tra i cosiddetti “padri del grunge”, ovvero, appunto, Kurt Cobain, Eddie Vedder, ma anche Chris Cornell, leader dei Soundgarden, e Mark Arm, leader dei Green River e poi fondatore dei Mudhoney.

“C’era questa rivalità perché tutti volevano far sentire la propria voce e volevano ottenere il successo – ha detto – ricordo quando i Pearl Jam riuscirono a battere i Nirvana diventando i protagonisti di una copertina di Time e questo fatto fece arrabbiare molto Kurt”. Su quel numero del noto magazine fu pubblicata una foto di Eddie Vedder con il titolo “All The Rage” e con questo occhiello: “Giovani rockers arrabbiati come i Pearl Jam danno voce alle passioni e alle paure di una generazione”. In realtà, la rivista inizialmente aveva deciso di intervistare sia Cobain che Vedder, ma alla fine quest’ultimo fu l’unico protagonista della copertina. La rabbia di Kurt, dunque, appare giustificata.

Come anticipato, la rivalità tra i due frontman si deve soprattutto ai media, i quali hanno cercato di alimentarla in tutti i modi, spesso esagerando. C’è da dire però che, come ha raccontato il giornalista Charles Cross, Kurt era solito cercare di far prendere alle interviste la piega che voleva lui, così da evitare le domande scomode come quelle sulla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. Come riporta KNKX, una volta Cobain definì i Pearl Jam come dei “carrieristi” interessati solo a far soldi. Il cantante, in realtà, criticava pesantemente anche molte altre band, ma i giornali davano sempre maggiore risalto a ciò che diceva sul gruppo di Eddie Vedder proprio per fomentare la rivalità tra di loro. Essendo entrambi di Seattle ed entrambi molto popolari, il paragone per certi versi era inevitabile, ma i giornalisti ci sguazzarono fino a creare un vero e proprio "caso".

In realtà, le cose erano molto più semplici di ciò che i media raccontavano. Sebbene Kurt disprezzasse i Pearl Jam e livello musicale, non aveva assolutamente nulla contro Eddie Vedder e non c’è nulla di vero sui loro presunti contrasti. “Non abbiamo mai litigato – ha raccontato Cobain a MTV – è solo che io ho sempre odiato la sua band. Abbiamo parlato qualche volta al telefono e mi piace molto come persona. È davvero simpatico”. I fan del grunge di certo ricorderanno quella bellissima scena nel backstage degli MTV Video Music Awards del 1992, quando Kurt ed Eddie ballarono abbracciati sulle note di Tears In Heaven di Eric Clapton: quelle immagini smentiscono tutte le bugie create sul presunto odio tra di loro, due grandi musicisti protagonisti del rock degli anni ’90, entrambi autori di album ormai entrati nella storia della musica.