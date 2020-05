Coronavirus, il postino consegna le lettere vestito da Gene Simmons dei KISS: "voglio far tornare a sorridere la gente"

Un postino dell'Isola di Sheppey si è travestito da Gene Simmons per consegnare le lettere con l'unico obiettivo di portare sorrisi e buonumore a tutti i suoi concittadini così duramente colpiti dal lockdown.

Gary Underdown, che è un fan dei KISS fin da quando era bambino, in queste ultime settimane ha deciso di presentarsi a lavoro vestito con i classici colore di "The Demon", il personaggio reso celebre dal grande Gene Simmons. Il bassista dei KISS ha notato l'impresa del postino dell'isola di Sheppey dedicandogli un tweet sul profilo ufficiale della band:

#KISSARMYROCKS! Gary Underdown is keeping spirits up in the UK by delivering the mail as The Demon @genesimmons during quarantine. We love it! pic.twitter.com/e4fwnkZd6x