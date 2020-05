Red Hot Chili Peppers, la carriera cinematografica di Flea! I 10 film più memorabili

Oggi Flea è uno dei bassisti più famosi e apprezzati della scena rock. Oltre a quella come musicista nei Red Hot Chili Peppers, però, l’artista può vantare anche una carriera come attore: Flea ha iniziato a recitare negli anni ’80 e il suo primo ruolo fu quello di un punk arrivista di nome Razzle nel film “Suburbia”, girato poco prima che i RHCP pubblicassero il loro primo disco e uscito nel 1983.

Fu così che Flea iniziò a esplorare il mondo del cinema e sono davvero tanti i ruoli o i cameo che lo hanno visto protagonista; ad esempio, forse non tutti lo avranno notato ma in “Ritorno al futuro” c’è anche lui: nel secondo capitolo della saga Flea ha interpretato Douglas J. Needles, un vecchio “rivale” di Marty McFly ai tempi della scuola che, da adulto, cerca di coinvolgerlo in un affare losco. Se non fosse per quello spazio vuoto tra i denti superiori, sarebbe difficile riconoscere il musicista con il trucco e gli abiti di scena.

In “Ritorno al Futuro III”, uscito nel 1990, invece, Flea interpreta lo stesso personaggio ma da giovane: con la giacca di pelle e un look punk, il teppista sfida McFly a una gara di velocità ma lui rifiuta e così riesce a non alterare il futuro.

Nel 1991, invece, Flea ha recitato in “My Own Private Idaho” (tradotto in “Belli e dannati” in Italia), film che ha visto come protagonisti un giovane Keanu Reeves e River Phoenix, il fratello di Joaquin tragicamente scomparso nel 1993 a soli 23 anni: liberamente ispirata all’Enrico IV e all’Enrico V di Shakespeare, quest’opera racconta la storia di due giovani truffatori tossicodipendenti che per vivere si prostituiscono e che alla fine intraprendono un viaggio alla scoperta di loro stessi. In questo contesto, Flea ha interpretato il ruolo di Budd, uno dei giovani amici della cerchia dei protagonisti.

Nel film “The Chase” del 1994, invece, il bassista ha vestito i panni di un tizio alla guida di un monster truck che prova a mandare fuori strada il veicolo con a bordo il protagonista, interpretato da Charlie Sheen. In questo film anche Anthony Kiedis e il musicista americano Henry Rollins hanno recitato una piccola parte.

Nel 1998 Flea ha poi partecipato al rifacimento del celeberrimo film di Alfred Hitchcock, “Psycho”, diretto da Gus Van Sant. In questo caso il bassista ha vestito i panni di Bob Summerfield, il commesso del negozio di Sam Loomis, il fidanzato di Marion Crane, la protagonista dell’inquietante storia che tutti conosciamo.

Nello stesso anno Flea ha recitato anche un’altra piccola parte nel film cult dei fratelli Cohen, “Il grande Lebowski”, interpretando uno dei tre Nichilisti con i quali Drugo e i suoi amici si scontrano in uno dei suoi sogni psichedelici.

Nel 2002 Flea si è invece cimentato nel doppiaggio, prestando la sua voce a Donnie, un bambino amico di Eliza Thornberry, la protagonista del film d’animazione “The Wild Thornberrys Movie” (“La famiglia della giungla"); in seguito il musicista ha prestato la voce a Mind Worker Cop Jake, uno dei poliziotti del cartone “Inside Out” del 2015.

Nel 2014 Flea ha poi continuato la sua avventura nel cinema con “Low Down”, film che racconta la storia di John Albany, un pianista jazz tossicodipendente: il bassista ha interpretato il suo amico più vicino, Lester Hobbs e ha anche co-prodotto la pellicola insieme ad Anthony Kiedis.

Infine, in “Baby Driver” (“Il genio della fuga”), Flea ha interpretato un criminale che, durante una rapina, indossa per sbaglio una maschera di Mike Myers di Austin Powers anziché quella del personaggio Michael Myers di Halloween.

In tutte queste sue esperienze cinematografiche, Flea ha dimostrato di avere la stoffa dell’attore e, anche se ha recitato in piccole parti, ha saputo calarsi sia nei panni di personaggi comici, che in quelli di personaggi più drammatici. Questa versatilità fa di Flea un artista a tutto tondo anche se, di certo, la musica resta sempre al primo posto tra le sue passioni.