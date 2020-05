Coronavirus, Liam Gallagher ha pubblicato la lista delle sue canzoni da quarantena. John Lennon, Stone Roses... e qualche sorpresa. Ascoltala ora

Liam Gallagher, in attesa di pubblicare il suo MTV Unglugged il prossimo 26 giugno, ha postato in rete la colonna sonora della sua quarantena. Undici brani che spaziano nella storia del rock. E se ci sono pezzi davvero celebri come Jumping Jack Flash dei Rolling Stones (versione live) o Isolation di John Lennon (recentemente rifatta anche da Jeff Beck e Johnny Depp) c'è spazio anche per Loaded dei Primal Scream, Foz degli Stone Roses, Exodus di Bob Marley e People Help The People, il brano più celebre dei Cherry Ghost, band di Bolton che ormai ha smesso di esistere da quattro anni.