Coronavirus, Paul Simon ed Edie Brickell insieme con una cover degli Everly Brothers. Guarda il video

Paul Simon ed Edie Brickell, in quarantena come molti altri artisti a causa del coronavirus, hanno pubblicato una cover di I Wonder If I Care As Much, canzone degli Everly Brothers del 1957.

La coppia, che oggi vive a New Canaan in Connecticut, è unita in matrimonio dal 1992 e ha tre figli: Adrian Edward, Lulu Belle e Gabriel Elijah. Nelle ultime settimane Simon ha registrato una serie di performance, tra cui una nuova versione di The Boxer. A marzo, lui, la moglie, la figlia Lulu e l’attore Woody Harrelson si sono uniti per suonare All I Have to Do Is Dream, canzone del 1958 resa popolare dagli Everly Brothers, come parte di un revival livestream della Luck Reunion di Willie Nelson.