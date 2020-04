Coronavirus, da Brian May fino a Paul Stanley, le rock star che offrono lezioni di musica durante la quarantena

Durante la quarantena tantissime rockstar hanno deciso di rimanere in contatto con il proprio pubblico attraverso i social o YouTube, esibendosi direttamente dal salotto della loro casa, oppure offrendo delle vere e proprie lezioni di musica online. Chi vuole approfittare del lockdown per imparare a suonare la chitarra o per migliorare il proprio livello può dunque affidarsi alle leggende del rock, tra tutorial per principianti e lezioni più avanzate, fino ai video che insegnano come suonare un particolare riff tra i più famosi.

Brian May è stato tra i primi a calarsi nel ruolo di insegnante di musica: il chitarrista dei Queen ha già condiviso tanti video su Instagram nei quali spiega, ad esempio, come suonare il famoso assolo di Bohemian Rhapsody, quello di We Will Rock You o di Tide Your Mother Down e tanti altri, senza risparmiare storie e aneddoti su questi brani o sulla band in generale.

Di fronte alle lezioni del compagno e amico di sempre, Roger Taylor non poteva certo sfigurare. Ed è così che anche il batterista dei Queen ha iniziato a impartire delle dettagliatissime lezioni di batteria: ogni singola componente di questo strumento, dal charleston fino al rullante, è diventata oggetto di un video, in cui l’artista ne ha spiegato le peculiarità per poi rivelare le migliori tecniche per sfruttarla al massimo.

Sul canale YouTube dei KISS, invece, Paul Stanley ha intrattenuto i suoi fan suonando la chitarra e spiegando come sono nate alcune delle più famose canzoni della band. Love Gun, ad esempio, l’ha partorita dopo aver ascoltato una band eseguire una cover di The Hunter di Albert King, brano il cui testo contiene proprio l’espressione “love gun”.

Un'altra vera leggenda della musica che ha deciso di condividere delle irripetibili lezioni di chitarra con tutti i suoi fan in quarantena è il grande Robby Krieger dei The Doors che in questi difficili giorni isolamento sociale ha deciso di insegnare a tutti coloro che volessero le canzoni della band capitanata dal compianto Jim Morrison.

Nella prima lezione il chitarrista della band californiana ha mostrato in streaming come suonare al meglio "Roadhouse Blues", singolo del 1970 tratto da Morrison Hotel.

Nel video che segue Robby Krieger, oltre a insegnare al meglio il leggendario riff, ha mostrato a tutti il suo piccolo studio casalingo. Un vero paradiso per ogni musicista.

Segui qui la prima video lezione del chitarrista dei The Doors:

David Ellefson, bassista dei Megadeth, in collaborazione con la sua Youth Music Foundation, ha organizzato un vero e proprio corso di musica per studenti sotto i 18 anni, lanciano il programma School’s Out. Per partecipare bisogna iscriversi sul sito della fondazione, ma intanto il musicista ha condiviso su YouTube alcuni video in cui ha raccontato quali sono i riff di basso che lo hanno influenzato di più, come ad esempio quello di Sin City degli AC/DC o quello di Wrathchild degli Iron Maiden. Per realizzare le sue video-lezioni, Ellefson si sta facendo aiutare da alcuni colleghi, come ad esempio Frank Bello degli Anthrax, la chitarrista di Alice Cooper, Nita Strauss e l’ex componente dei Guns N’ Roses, Ron “Bumblefoot” Thal.

Il batterista degli Anthrax, Charlie Benante, ha lanciato una serie di video dal titolo “Yo! Watch the Beat”, in cui si diverte a suonare alcune delle sue canzoni preferite, da Hot For Teacher dei Van Halen, fino a Fool in the Rain dei Led Zeppelin, spiegando nello specifico le parti di batteria che, secondo lui, rendono speciali questi pezzi.

Sul sito Masterclass, inoltre, sono disponibili 16 lezioni di una vera leggenda della musica: stiamo parlando di Carlos Santana, grande musicista che in questi video ha provato a raccontare ciò che per lui rappresenta “l’arte e l’anima della chitarra”, oltre che le sue influenze musicali, dal blues fino a quelle più recenti.

Sempre su Masterclass si è cimentato come insegnante anche Tom Morello: il chitarrista dei Rage Against The Machine ha spiegato come ottenere gli effetti più strani e come esercitarsi al meglio per poi raccontare anche lui quali sono state le sue influenze musicali. Il chitarrista di Alice Cooper, Ryan Roxie, ha addirittura creato un metodo di insegnamento della chitarra chiamato “System 12”.

Non sono da meno i più grandi brand di strumenti musicali: Fender regalerà tre mesi di lezioni gratis alle prime 500mila persone che si iscriveranno al programma Fender Play, una vera e propria scuola online in cui si potrà scegliere se fare lezioni di chitarra, basso o ukulele con professori di musica laureti nelle migliori scuole statunitensi.

Gibson, invece, offre tre mesi di premium membership agli studenti di Amped Guitar, una scuola di chitarra che utilizza un’app e le più recenti tecnologie di realtà aumentata per insegnare i classici del rock e aiutare gli aspiranti musicisti a migliorare la propria abilità.