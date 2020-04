John Frusciante ha pubblicato un nuovo EP solista sotto il nome Trickfinger. Ascoltalo ora

John Frusciante in questi giorni è impegnato nelle registrazioni del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers ma ha avuto il tempo di pubblicare in rete il suo nuovo EP solista Look Down, See Us. Quattro brani che viaggiano tra l’indie e l’acid house registrati sotto lo pseudonimo Trickfinger. Il seguito si questo EP, She Smiles Because She Presses the Button sarà online il prossimo 3 giugno. Entrambi i lavori escono per la Evar Records, l’etichetta che John ha fondato con la fidanzata Marcia Pinna.

Look Down, See Us by Trickfinger