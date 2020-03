Coronavirus: Till Lindemann dei Rammstein è in terapia intensiva

Secondo quanto riportato dai media tedeschi Till Lindemann, grande frontman dei Rammstein, è ricoverato in ospedale a Berlino in terapia intensiva a causa del coronavirus. Il leader della band sarebbe stato in condizioni critiche ma secondo quanto riportato dai giornali tedeschi ora starebbe leggermente meglio e le condizioni sarebbero stazionarie.

Corona-Drama: Till Lindemann auf Intensivstation! Corona-Drama um Till Lindemann (57)!Der Rammstein-Sänger liegt nach BILD-Informationen derzeit auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses in Quarantäne.

La voce dei Rammstein, 57 anni,era appena tornato da un tour solista in Russia.

Al suo arrivo nella struttura sanitaria della capitale tedesca Till Lindemann aveva una febbre molto alta e sintomi riconducibili alla polmonite acuta da Covid-19.