Metallica: pubblicati "Helpless" e "Fade To Black" dal concerto di Bologna del 2018. Guarda i video

In questi giorni di ritiro forzato e chiusura nei nostri appartamenti per l'emergenza coronavirus, sicuramente anche i Metallica possono essere di aiuto per trascorrere le giornate con la gusta dose di energia e buona musica. La band di James Hetfield e Lars Ulrich ha pubblicato da pochi giorni, sul loro canale ufficiale di YouTube, due brani eseguiti durante il loro concerto del 12 febbraio 2018 all'Unipol Arena di Bologna!

I brani estratti dal concerto e scelti per la pubblicazione in rete sono Fade To Black, estratto dall'album Ride the Lightning del 1984, e Helpless, estratto da The $5.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited del 1987.

Guarda qui i video: