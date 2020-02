Bono, il figlio Elijah Hewson degli Inhaler: “Quando ho iniziato con la musica mio padre non mi ha aiutato”

Elijah Hewson ha 20 anni e, come tanti suoi coetanei, ha una grande passione per la musica: per questo motivo ha fondato una band, gli Inhaler. Fare musica quando tuo padre è una rockstar famosa in tutto il mondo non è un’impresa semplice: Elijah, infatti, è il figlio di Bono Vox, frontman degli U2 e, come tutti i figli d’arte, deve dimostrare il suo talento e impegnarsi più degli altri per far sì che nessuno possa dire che se raggiungerà determinati traguardi sarà solo per il fatto che ha un padre famoso.

Tra l’altro, all’inizio Bono non era affatto contento che Elijah avesse deciso di seguire la sua passione e di tentare la carriera come musicista: il ventenne ha dovuto scontrarsi con i genitori per far sì che loro capissero e sostenessero le sue ambizioni. «Quando ho iniziato loro non mi hanno affatto sostenuto – ha spiegato il giovane in un’intervista a GQ – intendo dire, loro volevano che io andassi al college, come tutti i genitori del resto. Alla fine penso che si siano semplicemente accorti di quanto io amassi ciò che facevo e che gli Inhaler sono forti. Penso che questa sia la cosa principale. Se non fossimo stati bravi, penso ci avrebbero subito detto di lasciar perdere e di rimetterci a studiare. Adesso – ha concluso – ci sostengono davvero».

In questa band Elijah è il frontman, mentre i suoi compagni sono il chitarrista Josh Jenkinson, il bassista Robert Keating e il batterista Ryan McMahon. Il giovane musicista sta insomma cercando la sua identità e non è certo semplice dopo essere cresciuto come “il figlio di Bono”. «Era qualcosa di totalmente separato dalla vita in famiglia per me – ha spiegato – era una sorta di strano spettacolo ma è proprio ciò che ho vissuto. Sembrava normale. Penso che adesso fare questa esperienza in una band in questo modo sia davvero molto interessante per me e anche molto più divertente».

Gli Inhaler fanno indie rock: finora non hanno ancora pubblicato album, ma solo singoli, come quello di debutto dal titolo I Want You, seguito da It Won’t Always Be Like This, My Honest Face e Ice Cream Sundae. Con solo poche canzoni, la band di Dublino ha conquistato un’ampia fetta di pubblico e il 28 febbraio inizierà un tour che toccherà diverse città europee e americane.