Pearl Jam, la canzone che nel nuovo album potrebbe contenere il tributo a Chris Cornell

Nel settembre del 2017 all’Ohana Festival Eddie Vedder si esibì suonando l'organo eseguendo un brano inedito che colpì molto il pubblico: tra i fan divenne noto come Share the Light e in molti ci videro un chiaro riferimento a Chris Cornell, musicista da sempre amico dei Pearl Jam, scomparso appena due mesi prima di quel concerto.

Le parole di quella canzone sembravano proprio riferirsi al frontman dei Soundgarden e secondo molti quel brano potrebbe far parte di Gigaton, il nuovo album dei Pearl Jam: nella tracklist del disco di prossima uscita, quella canzone pare ci sia anche se con quello che forse è stato sempre il vero titolo, ossia River Cross.

Sul forum del Ten Club, il fan club ufficiale della band, in questi giorni se ne parla molto e in tanti si chiedono se si tratti o meno della stessa canzone. Per scoprirlo bisogna attendere la pubblicazione di Gigaton, prevista per il 27 marzo prossimo. Intanto qualche giorno fa i Pearl Jam hanno pubblicato il secondo singolo, Superblood Wolfmoon, che arriva dopo la prima canzone estratta dal nuovo lavoro, Dance of the Clairvoyants.