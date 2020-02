Editors: il concerto dell’11 febbraio a Milano in diretta on-air. Tutte le info

Virgin Radio il prossimo 11 febbraio trasmetterà in diretta e in esclusiva il concerto degli Editors all’Alcatraz di Milano. A partire dalle 20.45 con un collegamento dallo studio di Milano con Francesco Allegretti per poi andare, dalle 21, live dall’Alcatraz con la presentazione e il commento di Giulia Salvi.



La band, dopo essere stata protagonista del Virgin Radio Stage presenterà dal vivo i brani inediti di Black Gold più tutte le canzoni più belle della loro carriera.



Un appuntamento imperdibile firmato Virgin Radio che sarà fruibile in FM, DAB e streaming online.



IL TOUR ITALIANO DEGLI EDITORS

10 febbraio: Roma - Atlantico

11 febbraio: Milano - Alcatraz

12 febbario: Milano - Alcatraz