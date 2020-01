All Time Low: è uscito il nuovo singolo Some Kind Of Disaster. Ascoltalo qui

Gli All Time Low sono tornati con il nuovo singolo “Some Kind of Disaster”, primo brano inedito della band da “Last Young Renegade” (album uscito nel 2017).

Il brano è stato pubblicato insieme al video ufficiale diretto da Lewis Cater e in streaming sul canale YouTube

ASCOLTA QUI Some Kind of Disaster

“Gli All Time Low sono tornati con il nuovo singolo ‘Some Kind of Disaster’”, commenta il cantante Alex Gaskarth. “Sangue, sudore e lacrime, ci siamo passati centinaia di volte ma è tutto per voi e ci fa sentire bene. Speriamo amiate questo brano così come lo amiamo noi”.

Lo scorso novembre gli All Time Low hanno pubblicato “It’s Still Nothing Personal: A Ten Year Tribute”, raccolta che ripropone i brani dell’album “Nothing Personal” riregistrati ai Red Bull Studios di LA. La pubblicazione è stata accompagnata da un documentario dedicato al “making of” delle nuove versioni di “Nothing Personal”, con esclusive riprese dallo studio.