Guns N’ Roses, Richard Fortus: “dovremmo riuscire a pubblicare il nuova musica entro quest’anno”

Nel 2020 i Guns N’ Roses torneranno a esibirsi insieme per un tour che li vedrà salire sul palco anche in Italia, il prossimo 12 giugno, al Firenze Rocks. La speranza dei fan, però, è che la band pubblichi anche il nuovo attesissimo album: si tratta di un disco del quale si è parlato tanto negli ultimi mesi perché Axl e compagni hanno già scritto molti nuovi pezzi, dunque il nuovo lavoro potrebbe vedere la luce molto presto.

Questa è anche l’aspettativa degli stessi musicisti, come ha confermato Richard Fortus a Forbes. Il chitarrista spera di far ascoltare ai fan qualcosa di nuovo già nei prossimi concerti: “Ci piace molto portare sul palco nuove canzoni. Noi proviamo sempre roba nuova, la questione è se ci sentiamo pronti o meno per aggiungerla alla scaletta dei nostri show. Spero – ha sottolineato - che riusciremo a pubblicare nuova musica quest’anno”.

Com’è noto, i concerti dei Guns sono in genere molto lunghi: in ogni show vengono eseguite circa 25 canzoni, alcune fisse, altre a rotazione, con qualche sorpresa ogni tanto. Ad esempio lo scorso autunno hanno suonato Locomotive, cosa che non accadeva dal 1992, e poi Dead Horse, altro brano che mancava nella scaletta dal lontano 1993. A proposito di questo argomento, Fortus ha rivelato che nella loro carriera i Guns hanno continuato a provare brani che poi, però, non hanno mai eseguito dal vivo.

“Una che mi piacerebbe davvero suonare live perché la adoro è Perfect Crime – ha spiegato – l’ho suonata con la band per anni eppure non l’abbiamo mai eseguita in un concerto per chissà quale ragione. Nell’ultimo tour abbiamo suonato Locomotive un paio di volte ed è stato davvero forte. Amo quella canzone ed è stato bello riuscire a suonarla finalmente”.

Le premesse, insomma, sono buone non resta che sperare di poter presto ascoltare questo nuovo disco, il primo dopo ben 12 anni, considerando che Chinese Democracy è uscito nel 2018. Questo album sarà significativo anche perché sarà il primo dopo il ritorno di Slash e Duff McKagan, con i quali i Guns non pubblicano nulla dal 1991, anno di uscita di Use Your Illusion I e II.