Bryan Adams sarà il fotografo del calendario Pirelli 2022

Bryan Adams è stato scelto come fotografo ufficiale per dar vita al prestigioso calendario Pirelli del 2022. Il rocker canadese è anche tra i più apprezzati fotografi contemporanei.

A dare la bella notizia è stato lo stesso Adams, con un suo messaggio sui social: «Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per ‘The Cal’ è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato».

Emozionato, ma non certo alle prime armi: Bryan Adams, nel corso della sua carriera da fotografo, ha infatti ritratto celebrità come Mick Jagger, Amy Winehouse, Naomi Campbell e perfino la Regina Elisabetta, in occasione del Giubileo d’Oro. Bryan pubblica su riviste come Vogue, Vanity Fair, GQ e Harper’s Bazaar e sul suo magazine dedicato all’arte Zoo. Tra i suoi progetti fotografici, le serie American Women (2004), Exposed (2012), Wounded: The Legacy of War (2014, sui veterani di guerra britannici) e Homeless (2019).

Bryan Adams ha anche vinto 3 Oscar.

(Foto Getty Images)