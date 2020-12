Non è una regola del Dpcm francese e non siamo su "Scherzi a parte". In Francia esiste il reato di glottofobia ed è una cosa seria e serve a diminuire le discriminazioni sociali, soprattutto al lavoro.

Prendere in giro qualcuno per il suo accento potrebbe costare salato, circa 45mila euro di multe fino a tre anni di carcere.

Il reato di glottofobia che è un vocabolo inventato dal sociolinguista Philippe Blanchet non riguarda solo la discriminazione sociale, ma anche quello verso i disabili.

Secondo un sondaggio francese, un francese su quattro di quelli intervistati sostiene di essere preso in giro per la sua pronuncia e circa 11 milioni di francesi sono stati discriminati per l’accento durante i colloqui di lavoro o gli esami orali e il fenomeno è visibile già tra i compagni di classe.

Il punto è che chi parla il francese “prope”, cioè quello standard si sente in diritto di sminuire chi non lo parla.

Basta un’intonazione che ricorda una regione specifica e scatta il giudizio sullo status sociale di chi sta parlando.

Gli accenti discriminati sarebbero il bretone, l’alsaziano, il basco o il còrso. Sono riconoscibili anche il marsigliese e il savoiardo.

La nuova legge contro la glottologia vuole dare pari dignità quindi a tutti gli accenti e ai dialetti, reclamando la dignità e l’uguaglianza di trattamento.

Del resto, la diversità è sempre arricchimento.

Antonella Cutolo