Ecco tutta la verità sull’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti

Sono passati appena tre mesi da quando il leader del gruppo Thegiornalisti ha ufficialmente lasciato la band senza dare una motivazione precisa. Tommaso Paradiso aveva ufficializzato lo scioglimento del gruppo il 17 settembre scorso, lasciando tutti i fan senza parole, al termine di un mega concertone al Circo Massimo di Roma. Gli altri componenti, Marco Primavera e Marco “Rissa” Musella, avevano solo commentato con toni sprezzanti la decisione di Paradiso, annunciando che sarebbero comunque andati avanti anche senza di lui. Oggi finalmente arrivano alcune dichiarazioni a chiarire quanto successo e mettere fine all’enorme quantità di “chiacchiere” circolate sulla vicenda.

“Il problema - ha raccontato Tommaso a FQ Magazine - è nato quando tra di noi si sono intromesse altre persone, quando nei rapporti tra noi sono subentrati altri. Io ho detto che la situazione non mi sembrava sostenibile, che era sbagliato cambiare una squadra vincente, che era assurdo scombinare la traiettoria di una corsa che andava avanti a 160 all’ora e che nessuno ci poteva fermare. Invece la risposta è stata problematica, la situazione è scoppiata ed io mi sono sentito nella classica situazione di non avere altra scelta che mettere, per quel che mi riguardava, la parola fine”.

Il musicista romano ha nel frattempo portato avanti la sua carriera da solista e il suo singolo “Non avere paura” ha già conquistato il disco di platino, in attesa dell’uscita del prossimo brano che arriverà a gennaio.