Regolamento: Nick Cave & Bad Seeds: B-Sides & Rarities Part II

Dal 6 al 12 dicembre 2021 - Estrazione entro il 14 gennaio 2022.



Sarà prevista un’unica sessione di partecipazione in cui l’utente, regolarmente registrato sul sito www.virginradio.it potrà accedere alla sezione dedicata e dimostrare le proprie conoscenze legate alla storia del gruppo musicale “NICK CAVE & THE BAD SEEDS”, rispondendo correttamente alle tre domande presenti sul sito, e partecipare al concorso. Ad ogni domanda saranno associate tre possibili risposte delle quali solo una sarà quella esatta, l’utente rispondendo esattamente a tutte e tre le domande parteciperà all’assegnazione per abilità/sorte del premio in palio.

L’utente potrà partecipare al concorso una sola volta, qualunque sia l’esito delle risposte fornite.

PREMI

Saranno assegnati n. 2 premi ognuno consistente in: UN ALBUM “B-SIDES & RARITIES PART II” DI NICK CAVE & THE BAD SEEDS IN VERSIONE DA 2 LP.



Valore del premio 31,00 euro per un totale di 62,00 euro.

VAI AL REGOLAMENTO COMPLETO