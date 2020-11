Il futuro del pulito è adesso... con Roomba

Se sogni di non dover più passare l’aspirapolvere per intere settimane, probabilmente starai già pensando di acquistare un robot aspirapolvere Roomba® prodotto da iRobot, leader mondiale nella robotica domestica, con oltre 30 anni di storia.

Il Roomba® si muove e naviga in modo intelligente. Una suite di sensori lo guida attraverso la casa, lungo le pareti, intorno ai mobili, sotto i letti e i divani per garantire sempre il massimo del pulito.

Progettato pensando ai tuoi animali domestici.

Hai peli e ghiaietta sparsi in tutta la casa? Dimenticali! I robot Roomba® sono l’ideale per chi possiede animali domestici. Le doppie spazzole in gomma multi-superficie sollevano ed eliminano i peli di animali domestici dal pavimento. L'avanzato sistema di filtrazione cattura il 99% di muffe, pollini, acari della polvere e allergeni di cani e gatti.

I Roomba® s9+ e i7+ si svuotano automaticamente in un sacchetto, a sua volta inserito nella Clean Base, la cui capacità è pari a 30 volte quella del cassetto raccogli polvere dello stesso robot. In questo modo, non dovrai preoccuparti delle pulizie domestiche per intere settimane.

Mettilo alla prova!

Grazie alla promozione Soddisfatti o rimborsati hai 60 GIORNI di tempo per provarlo e, se non sei soddisfatto, puoi restituirlo.

Anche noi stiamo mettendo alla prova Roomba®. Per farlo abbiamo assoldato un VIP, ovvero un “very important pet”! Si tratta di Iggy the dog ovviamente! Come andrà?

Scopritelo in radio in questi giorni ascoltando “Revolver” e sui social di Ringo

Tutte le info su irobot.it.