È tornato il calendario dell'avvento con la birra! Il regalo perfetto per Natale

"Semplicemente il miglior calendario dell'Avvento di sempre". Ed è proprio il caso di dirlo perché anche quest'anno è tornato Beery Christmas, il calendario di Natale contenente 24 birre artigianali.

Un viaggio alla scoperta di 24 birre artigianali, realizzate esclusivamente per il calendario, provenienti da 14 paesi di tutto il mondo. Il Beery Christmans ha un design davvero originale: il calendario 2020, realizzato quest'anno dall'artista Vincent Lelièvre, è una vera e propria caccia al tesoro davvero interessante e divertente. Il funzionamento di questo calendario dell’Avvento per adulti è molto semplice: solo la prima scatola è chiaramente identificata; per le successive, ogni giorno occorrerà consultare il libretto, trovare gli indizi necessari nel Beery Christmas e poi aprire la casella corretta. In seguito, è consigliabile mettere la birra così trovata in frigo per un po’, così da poterla degustare al meglio.

La Hopt, l'azienda che produce questo bellissimo calendario, non ha reso noti i nomi delle birre selezionate quest’anno per non rovinare la sorpresa: come per le passate edizioni, la selezione sarà molto variegata e originale e comprenderà nuove birre artigianali da 28 birrifici di fama mondiale.

Le passate edizioni del Beery Christmas sono state un vero successo; chi ha provato il calendario si è detto pienamente soddisfatto, sia per la scelta delle birre, sia per le informazioni fornite dall'azienda.