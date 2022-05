Le foto più belle del concerto di Yungblud al Carroponte di Sesto San Giovanni (alle porte di Milano).

Photo Getty Images

SCALETTA DEL CONCERTO

strawberry lipstick

parents

superdeadfriends

The Funeral

I Love You, Will You Marry Me

Polygraph Eyes

weird!

mars

fleabag

Memories

cotton candy

Kill Somebody

I Cry 2! (live debut)

I Think I'm OKAY (Machine Gun Kelly cover)

braindead!

god save me, but don't drown me out

hope for the underrated youth

Machine Gun (F**k the NRA)

love song

Loner