Ramones, 4 luglio 1976: le foto del primo concerto in Europa! Guarda le foto

4 luglio 1976: i Ramones alla Roundhouse di Londra suonano il loro primo concerto in Europa! Ecco le foto e la scaletta di quella sera. (Photo Getty Images)

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Loudmouth

Beat on the Brat

Blitzkrieg Bop

I Remember You

Now I Wanna Sniff Some Glue

Glad to See You Go

Gimme Gimme Shock Treatment

53rd & 3rd

I Wanna Be Your Boyfriend

Havana Affair

Listen to My Heart

California Sun (Joe Jones cover)

Judy Is a Punk

I Don't Wanna Walk Around With You



BIS

Today Your Love, Tomorrow the World

Now I Wanna Be a Good Boy

Let's Dance (Chris Montez cover)