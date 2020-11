AC/DC DAY: le foto del leggendario concerto del 9 luglio 2015. Chi c'era di voi?

Il 9 luglio del 2015 gli AC/DC suonano all'Autodromo di Imola un concerto epico davanti a 90.000 persone. Una giornata storica (AC/DC Day) che Virgin Radio seguì dalle prime ore della mattina. Queste foto scattate da Henry Ruggeri sono la fedele cronaca di quello che succese quel giorno!

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Rock or Bust

Shoot to Thrill

Hell Ain't a Bad Place to Be

Back in Black

Play Ball

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Thunderstruck

High Voltage

Rock 'n' Roll Train

Hells Bells

Baptism by Fire

You Shook Me All Night Long

Sin City

Shot Down in Flames

Have a Drink on Me

T.N.T.

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock



BIS

Highway to Hell

For Those About to Rock (We Salute You)