YUNGBLUD - Riascolta lo speciale con Andrea Rock

Riascolta lo speciale Best Rock dedicato al nuovo album omonimo di YUNGBLUD.

Con Andrea Rock



"Tutto fino a questo momento è stata un'esplosione completa di espressione senza censure, in cui ho semplicemente detto la verità e cantato di ciò che ho provato in un determinato momento. La differenza è che questa volta ho pensato e sentito questo disco in modo profondo. Ho scoperto una parte di me stesso che non credevo esistesse. L'ho studiata, mi sono immerso nell'emozione, ho cercato di risolvere l'equazione e di trovare una risposta (almeno per ora) dall'amore al dolore, dall'adorazione all'abbandono, dalla risata al tradimento. Il mio messaggio è lo stesso e lo sarà sempre; continuerò ad essere nient'altro che me stesso e incoraggerò gli altri a fare lo stesso. Semplicemente non c'è altra opzione. Spero che possa dare alla bellissima famiglia che mi ha seguito durante questo viaggio risposte su se stessa ma anche porsi domande e affrontare sfide, ma soprattutto spero che riempia le persone di amore. Mi avete fornito un antidoto per il vuoto e la solitudine che ho provato in passato. Mi avete dato una voce. Quindi ecco la mia storia. Perché l'ho chiamato "YUNGBLUD"? Perché nulla nella mia vita ha mai avuto più senso."